هل ضربت رغدة الممثل سمير صبري؟

متابعة بتجــــــــــرد: هدّدت الممثلة السوريّة رغدة بالإنسحاب من برنامج “شيخ الحارة” مع الإعلاميّة المصريّة بسمة وهبة عندما سُئلت عن حادثة ضربها للممثل المصري سمير صبري.

وعادت رغدة وكشفت خلال الحلقة عن تفاصيل إعتدائها بالضرب على سمير صبري بأن أحد العاملين في فيلم “جحيم تحت الأرض” قد غرق أثناء التصوير، وتم الإتصال بسمير من أجل حلّ المشكلة.

وتابعت رغدة أن سمير صبري تأخّر كثيراً وكلّما عاودوا الإتصال به كان يقول إنه يرتدي ملابسه، فانهالت عليه بالضرب لحظة وصوله.