ميلانيا ترامب تبدل ملابسها 3 مرات في 12 ساعة لتقابل الملكة إليزابيث!

متابعة بتجــــــــــرد: سرقت السيدة الأولى “ميلانيا ترامب” في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأنظار عبر ثلاث إطلالات متتالية خلال 12 ساعة، منذ هبطت بها الطائرة في إنجلترا من أجل لقاء ملكة بريطانيا”إليزابيث الثانية”، كما تداولت الصحف البريطانية.

وغادرت الطائرة واشنطن في وقت مبكر من صباح اليوم، وتوجهوا إلى لندن لتناول الغداء مع الملكة، وكانت العارضة السابقة والبالغة من العمر 49 عامًا ترتدي في البداية بدلة بتنورة بيضاء من دولتشي آند غابانا وقبعة كلاسيكية عندما وصلت إلى مقر الملكة الرئيسي. بعد أن بدلت ملابسها التي قامت بالهبوط بها، والمكونه من تنورة زرقاء على قميص مزركش.

وغيرت ميلانيا ترامب، بعد ذلك ملابسها لترتدي فستانًأ متحرراً من ماركة إنجليزية، مزين بنقوش بحرية، بالإضافة إلى زوج من الأحذية بكعب عالٍ.

وأثارت ملابس ميلانيا عاصفة إعجاب شديدة عل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام أحدهم بالتغريد: “من الجيد أن نرى ميلانيا في هذه الإطلالة الرائعة، إنها تبدو رائعة”، وقالت أخرى: “مهووسة قليلا بملابس ميلانيا ترامب اليوم”.