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شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تصاب بـ"ديسك الرقبة" وتلتزم بتعليمات الأطباء بالراحة التامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بـ"ديسك الرقبة" خلال الفترة الماضية، حيث تلتزم حاليا نيكول بالراحة التامة وفقا لتعليمات الأطباء، والذين نصحوها بعدم الحركة تماما.
وتتلقى نيكول العلاج فى لبنان وسط عائلتها، حيث تعود للقاهرة عقب تعافيها من "ديسك الرقبة"، خاصة أنها ستخضع للعلاج الطبيعى عقب تعافيها، ثم تعود لنشاطها الفنى الفترة المقبلة مباشرة .
نيكول سابا
يذكر أن نيكول سابا، احيت العديد من الحفلات الغنائية الناجحة الفترة الماضية، كما تستعد الفترة المقبلة لعدة أغانى لطرحها، بالإضافة إلى قراءتها لعدة سيناريوهات درامية .
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