شكرا لقرائتكم خبر عن عالم عيال .. شاهد كيف تحول صلاح عبد الله وأوس أوس وشيماء سيف إلى أطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كنوع من المزاح والتفاعل مع الجمهور، ظهر مؤخرا عبر حسابات النجوم العديد من الفيديوهات والصور المعدلة بتطبيق "سناب شات"، والذى يقوم بتغيير شكل الوجه تماما، واضاف العديد من المؤثرات الكوميدية والساخرة .

مؤخرا ظهر مؤثرات عبر هذا التطبيق، يحول الذكر إلى أنثى والعكس، وهو ما جعل كثير من رواد السوشيال ميديا، يستخدمون هذا "الفلتر"، لتنتقل العدوى إلى النجوم والفنانين، حيث لجأ فنانات إلى استخدام الفلتر وتحولن إلى ذكور.



صلاح عبد الله

Advertisements



أوس أوس

مؤخرا ظهرا "فلتر" جديد يحول المستخدم إلى طفل صغير لا يتعدى سنه الـ 3 سنوات، وقام العديد من النجوم باستخدامه أيضا مثل درة وهند عبد الحليم، والنجم الكبير صلاح عبد الله مع أوس أوس فى نهاية تصوير مسلسل "هوجان"، وأيضا شيماء سيف الذى استخدمته مع زوجها.



شيماء سيف

تشارك شيماء سيف فى مسلسل "بدل الحدوتة 3"، مع دنيا سمير غانم، و سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال، ويُعرض المسلسل على قنوات الـCBC.