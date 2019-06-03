شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة 29.. القبض على تامر شلتوت والكشف عن وصية البارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة 29 من مسلسل "حكايتى" باستطاعة "على – أحمد صلاح حسنى – تشغيل مركبة داليا، وفى المقابل تغرق أقدم سفن "البارون" -جميل برسوم- والعمال عليها بسبب الادارة الخاطئة لهيثم" – تامر شلتوت، ويتم القبض على هيثم بعد إبلاغ "على" عنه.

يظهر المحامى الذى زور أوراق ممتلكات البارون لصالح هيثم ويعثر عليه "على"، ويجبره بالاعتراف ليخبره بأن هيثم استغل مرض البارون وتعاطيه مسكنات وأدوية طوال الوقت والحصول على توقيع بيع لممتلكاته، ويحضر له هذا المحامى ويخبره أن هيثم هو من قتل "سليم"- جمال عبد الناصر- والد زوجته "داليدا" – ياسمين صبرى.

تعلم داليدا بأن هيثم هو قاتل والدها وأن عمها "سليمان" – أحمد بدير- وابنه "ادهم" – أحمد حاتم ليس لهما علاقة، وبعدها يشاهدون فيديو وصية "البارون"، يجسده جميل برسوم، التى أكد فيها أن يتم تقسيم أملاكه حسب الشرع على أن يديرها على بالكامل، ويجبر على والدته "سوزى" - نهال عنبر – على إخباره بمن هو قاتل والده لترد بأن سليمان من قتله والدها ليقرر الانتقام منه فى ابنه أدهم.

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داليدا تحقق نجاحات كبيرة وتتوالى العروض لمشاركتها فى البراندات العالمية بينما تظهر "فريدة عسل" -وفاء عامر- عند والدتها المريضة والتى تركتها منذ سنوات تعيش من الزكاة والصدقة وتموت دون أن تسامحها على ما فعلته فيها وتركها طوال السنوات، بينما أدهم يكون مصطر لدخول مزاد على مصنعه بعدما رفض عمه "سعد" إدوارد مشاركتها كما رفضت ابنته خلود العودة له.

يعرض حكايتى على قنوات CBC,DMC,ON E وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.