شكرا لقرائتكم خبر عن في الحلقة 28 من "قمر هادى" .. فيليب يقتل عصام أبو المكارم شقيق هادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 28، حيث دخلت فيروز ابنة هادي ابو المكارم "هاني سلامة" المستشفى لعلاجها من سرطان الدم الذي أصيبت به وهو ما جعل هادي يتعرض إلى صدمة شديدة ويدخل في نوبة بكاء .

وبسبب تلك الحالة النفسية التي يعيشها هادي، فقد قام بالاعتراف لشقيقه عصام "محسن محي الدين" أن عارف شقيقهم من والده، وبعد ساعات قليلة قام فليب "تامر فرج"بخطف عصام وعارف من المستشفى وقام بقتل الأخير.

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وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "هادي أبو المكارم" الذي يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن أبنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر.

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة واليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، ورحاب عرفة .