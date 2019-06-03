شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان تستعيد ذكرياتها مع العيد وتستقبله بحلقة من "الفوازير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحد أهم علامات شهر رمضان فى التليفزيون خلال فترة الثمانينيات والتسعينات هى فوازير رمضان، والتى ظلت تعرض على شاشة التليفزيون المصرى على مدار سنوات طويلة، وشاركت فى تقديمه النجمة شريهان.

ونستقبل غدا أو بعد غد عيد الفطر، وهو ما جعل كثير من الفنانين يهنئون متابعيهم على مواقع "السوشيال ميديا"، بحلول عيد الفطر من خلال الصور والفيديوهات.

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شيريهان نشرت فيديو من احدى فوازير رمضان القديمة والتى تقدم فيها استعراض خاص بعيد الفطر، وعلقت قائلة "يا عيدنا وقرب تعال لنا، وإسعد كل اللى يحبونا، واللي ساؤلنا ولا على بالنا وسماح حتى للى أذونا"

النجمة شيريهان شاركت فى تقديم "فوازير رمضان" منذ عام 1985، وحتى عام 1994، وهم فوازير الف ليلة وليلة " عروسة البحور" و فوازير الف ليلة وليلة "وردشان"، وفوازير حول العالم، و الف ليلة وليلة " فاطيما وحاليما وكاريما"، وحاجات ومحتاجات.