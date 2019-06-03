شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل شخصية أمير صلاح الدين فى فيلم "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أمير صلاح الدين فى فيلم "الممر" الذى يخوض به الفنان أحمد عز سباق أفلام عيد الفطر ومن إخراج شريف عرفة .

أمير قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يشارك من خلال العمل بشخصية عامر وهو عسكرى نوبى فى فترة الستينات مشيرا أنه فخور بالمشاركة خاصة أنه فيلم حربى يتناول حقائق مهمة فى التاريخ المصرى بالإضافة إلى تعاونه لأول مرة مع مخرج كبير بحجم شريف عرفة الذي يعتبرمن أهم مخرجين مصر الموجودين حاليا .

وأضاف انه سعيد بالمشاركة مع كل من أبطال العمل من ضمنهم أحمد عز وهند صبرى وأحمد رزق وفلوكس وأحمد صلاح حسنى وغيرهم الذين بذلوا مجهود كبير من خلاله .

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فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعرأمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.