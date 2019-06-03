شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر: درست إعلام.. ومواقع التواصل "عمل إضافى" بالنسبة للفنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة مى عمر، إن مواقع التواصل الاجتماعى بمثابة عمل إضافى للفنان، معتبرة أن السيدة صاحبة الشخصية الطيبة هى المرأة الجميلة بالنسبة لها.
وأوضحت في لقائها ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر فضائية "العربية"، أنها لو تستطيع الحصول على مسيرة إحدى النجمات السابقة، كانت ستختار مسيرة "ميريل ستريب"، مشيرة إلى أنها تفضل قراءة الروايات، ودرست إعلام.
وأكدت أنها تحب النجاح وليس الأضواء، مضيفة أن أكثر ما لفت نظرها أثناء التعامل مع الفنان عادل إمام، التزامه الشديد فى عمله.
وواصلت: "لو خيرونى لحل أحد المشاكل الموجودة في مصر لاختارت مشكلة أطفال الشوارع، ومهنة التمثيل يمكنها مناقشة الكثير من المواضيع الهامة".
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