فيديو.. سيرين عبد النور وماغي بو غصن عن لقائهما الأول: تصريحاتهما غير متوقعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 05:44 مساءً - في الوقت الذي كان يظن فيه الحاضرون في سحور شركة "إيغل فيلمز"، أنّ الصلح تم لأول مرة في هذه الليلة بين الممثلتين سيرين عبد النور وماغي بو غصن، أكدت سيرين لـ"الخليج 365" أنهما لم تكونا على خلاف بل كان بينهما سوء تفاهم".

لقاء النجمتين الأول بعد الانفصال الفني إثر مسلسل "24 قيراط"، الذي جمعهما سويًّا في عام 2015، اليوم ليس لرأب الصدع لأنّ علاقتهما يسودها كل الحب والاحترام.

سيرين عبد النور: كلمة صلح تزعلني

النجمة سيرين عبد النور أكدت أنّ كلمة "صلح تزعلها، لأنه ليس هناك أيّ مشكلة مع ماغي بو غصن، بل كان هناك سوء تفاهم وتمت معالجته، ولا شك عندي بمحبتها لي، ومحبتي لها كبيرة، وفي النهاية لا يصحّ إلا الصحيح".

ولكن لماذا لم تظهرا في الإعلام لتعلنا هذا الأمر من قبل؟

-التقينا في الكثير من المناسبات وتصورت معها في زفاف صديق يجمعنا، وعندما دخلت ماغي إلى المستشفى والحمدلله هي اليوم بخير، حصل اتصال بيني وبينها، واليوم أنا موجودة معها في السحور.

سيرين عبد النورنجمة الهيبة الحصاد

هل من الممكن أن نرى تعاونًا جديدًا بين سيرين وماغي؟

-لِمَ لا، ليس هناك أيّ حاجز يمنع هذا الموضوع، وهذا له علاقة بلائحة الأعمال الموجودة لدى المنتج جمال سنان.

هل حضوركِ السحور هو رسالة لإحدى الممثلات؟

لست بصدد إرسال أيّ رسائل عبر السوشيال ميديا، وأقوم بما يرضيني ومقتنعة به. وتابعت: "تلقيت دعوة وأحببت أن أكون موجودة فيه، خصوصًا وأنّ هناك مجموعة من الفنانين كنت أتوق لرؤيتهم".

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ماغي بو غصن: المشكلة معي صعبة

من جهتها، الممثلة ماغي بو غصن أكدت أنّ حضور سيرين السحور مفاجأة جميلة، ولكن لا تعتبرها مفاجأة كون كل شيء بينهما انتهى، "ونحن نكنّ لبعضنا كل الحب".

ولكنها المرة الأولى التي تظهران فيها بالإعلام؟

-أول مرة نظهر بالإعلام، ولكن كان هناك اتصال بيننا والأجواء ممتازة .

أنتما شخصيتان طيبتان لذا الصلح كان سهلًا؟

طبعًا. وأنا من الأشخاص الذين من الصعب افتعال مشكلة معهم بسهولة، ويحتاج ذلك إلى مجهود، ودائمًا أقول لأصحابي: "أنا لست ملاكًا ومرروا لي الأخطاء، ولكنّ الصلح معي سهل جدًّا.

هل من الممكن أن نراكما معًا من جديد؟

-طبعا. لِمَ لا كل شيء وارد، ولا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحصل مستقبلًا.

ماغي بو غصن بطلة مسلسل بروفا

ماذا قلتِ لها عن دورها في الهيبة الحصاد؟

-قلت لها إنه دور جميل وسمعت الكثير من الأصداء عنه، وشاهدت عددًا من المشاهد. كما أنه لم يتسنّ لي متابعة المزيد، حتى مسلسلي "بروفا" شاهدت حلقتين بسبب انشغالنا بالتصوير لآخر أيام شهر رمضان".

هل تقولين إنه "ما في شيء بيحرز في الحياة".؟

-هذه مقولتي في الحياة "ما في شي بيحرز"، ولا أحد يعلم ماذا سيحصل بعد دقيقة. وكل منا يحتاج لفرحة كبيرة على نجاحه، لأنه وحده لا يمكنه أن ينجح مهما كان عمله ناجحًا في حال كان كئيبًا من داخله.

سيرين عبد النور وماغي بو غصن

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