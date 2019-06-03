النقاد يتفقون ويختلفون على مسلسلات رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 05:44 مساءً - اختلفت أراء النقاد والصحفيين السوريين حول الأعمال المعروضة في الموسم الرمضاني الحالي وحول الممثلين الأفضل كل حسب تقييمه لنوعية و فكرة المسلسل وطريقة الأداء. ولكن الإجماع الأكبر كان على مسلسل " دقيقة صمت " الذي اعتبروه الأفضل. بينما اختلف تقييمهم للممثلين والممثلات حسب الدور الذي يلعبونه. فيما لاقى نجوم مسلسل " دقيقة صمت " إجماعاً على طبيعة حضورهم وأدائهم لأدوارهم . كما وجه النقاد رسائلهم لصناع الدراما والممثلين ولعل الإجماع الأكبر كان على تقديم دراما قيّمة وتليق بسمعة الدراما السورية دون عرض أعذار تتعلق بالتسويق أو غيره .

الناقد أنس فرج

- أفضل مسلسل: «دقيقة صمت» لأن الحبكة مشدودة لخط واحد، فلا مشاهِد حشو أو تشتت في القصص.



- أسوأ مسلسل: «حرملك»، فعلى الرغم من عدد النجوم الموجودين، لكن التشتت سيد الموقف وعدم التماسك بين القصص.



- نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: باسل خياط.



- نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: سمر سامي.



- رسالة لأحد صناع المسلسلات: لا حجة لعدم وجود مسلسلات سورية ذات سوية عالية، فلنرتقِ تناسباً مع وعي المشاهدين.

ملهم الصالح، ناقد وصحافي فني

أفضل مسلسل: «حرملك» الذي قدم خلطة مختلفة بين التاريخي والبيئة الشامية، عدا عن اجتماع عدد كبير من النجوم في أداء عال.



أسوأ مسلسل: مسلسلات البيئة الشامية لأن هذا النوع أصبح مكرراً ولا طائل منه.



- نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: عابد فهد وتيم حسن.



- نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: سلافة معمار.



- رسالة لأحد صناع المسلسلات: أوجّه رسالتي للمخرج رامي حنا، مخرج مسلسل «الكاتب» وأقول له نراهن عليك وننتظر منك المزيد.

الناقد طارق العبد

-أفضل مسلسل: «دقيقة صمت»، التشويق والحبكة الدرامية غير مسبوقَيْن في الدراما السورية.



أسوأ مسلسل: «باب الحارة 10» بنسخته الثانية لأنه جزء هجين لا فائدة منه ولا شيء يوحي بترابط النص.



- نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: فادي صبيح وذلك لأنه يشارك في دور صغير ويقرر أداءه كدور بطولة مطلقة.



- نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: سمر سامي التي تلون المشاعر والأحاسيس، والحوارات في قمة الذكاء.



- رسالة لأحد صناع المسلسلات: إلى السيناريست يم مشهدي كاتبة مسلسل «بروفا»: من الظلم أن يمر مسلسلك مرور الكرام مقارنة بـ«يوم ممطر آخر».

الناقد والصحافي وسام كنعان

-أفضل مسلسل: «دقيقة صمت» هو دراما مشغولة بطريقة احترافية وعلى منطق التشويق التصاعدي وحبس الأنفاس، عدا عن الأداء الملفت لنجوم العمل عابد فهد وستيفاني صليبا وفادي صبيح وخالد القيش.



-أسوأ مسلسل: «باب الحارة 10» بنسخته «التايوانية» وذلك بسبب بنائه على أساسات هشة ومتآكلة أو ربما بناء الطابق العاشر بدون وجود أساسات صلبة وهو تقليد لدراما مشوهة ومكررة. وربما أيضاً، مسلسل «بقعة ضوء» بسبب ضغط الوقت والمحاذير الرقابية وعدم توفر نصوص جيدة وحلول مبتكرة واجتراح مناطق جديدة لها علاقة بالكوميديا.



- نجم مسلسلات رمضان من دون منازع: خالد القيش لأنه يقدم شخصية جديدة ومقنعة إلى أقصى حد سواء على صعيد الشكل أو على صعيد العناصر النفسية للشخصية.



- نجمة مسلسلات رمضان من دون منازع: سلافة معمار بسبب التباين الحاد بين الشخصيتين اللّتين تؤديهما قي مسلسلين مختلفين هما «حرملك» و«مسافة أمان».



رسالة لأحد صناع المسلسلات: رسالتي للمنتجين الذين يعبثون بالدراما السورية والإساءة لها وكفاكم ضرباً تحت الحزام لصناعة كانت تعاني من الحرب. كفاكم تصديراً لنجمات الإعلام والدعاية والأزياء على أنهن نجمات تمثيل ويتفوقن على نجوم الدراما السورية.



أراء الجمهور لورا خضير .. مدير تسويق في شركة تجارية أتابع "مسافة أمان" و"دقيقة صمت" جميع الممثلين بهذين المسلسلين عظيمين بغض النظر عن حجم الدور ولكن أخص سلافة معمار وكاريس بشار في "مسافة أمان". والمفاجأة هيا مرعشلي بالمسلسلين وفي "دقيقة صمت" فادي صبيح ولفتني خالد القيش.



شيرين سلطان .. صحافية أتابع "دقيقة صمت" وأعجبني كل من عابد فهد و فادي صبيح وخالد القيش.



طارق تدمري .. ناشط على السوشال ميديا أتابع "دقيقة صمت" و"سلاسل ذهب" و"مسافة أمان" و"الحرملك" و"عندما تشيخ الذئاب" "ترجمان الأشواق" وأعجبني كل من عابد فهد وفادي صبيح وكاريس بشار وسلافة معمار.