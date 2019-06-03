سوناكشي سينها تتلقى أجمل العبارات في يوم ميلادها الـ32

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 05:44 مساءً - احتفلت نجمة بوليوود سوناكشي سينها Sonakshi Sinha بذكرى ميلادها الـ32 الذي صادف في 2 حزيران/يونيو، حيث تلقت العديد من المعايدات والعبارات المعبرة عن حب صديقاتها في الوسط الفني، مثل عليا بهات Alia Bhatt، و سونام كابور Sonam Kapoor، ومادوهوري ديكسيت Madhuri Dixit، وبريتي زينتا Preity Zinta ، كما أنّ النجم فارون داوان Varun Dhawan قدم معايدته لصديقته سينها.

كابور وداوان وبهات يعايدون سينها يوم ميلادها



كما أنّ شقيق سوناكشي نشر صورة لها عبر انستقرام في طفولتها، وكتب عبارات المعايدة لها قائلًا: "عام سعيد لسوناكشي المضيئة منذ طفولتها، والتي قدمت الكثير لإرث واسم العائلة، أتمنى لك تحقيق أكثر ممّا لديك اليوم، وأن تكون كامل حياتكِ في غاية السعادة."

الصورة التي نشرها شقيق سوناكشي في طفولتها

النجمة ومادوهوري ديكسيت غردت عبر تويتر معايدة صديقتها سينها بالقول: "أرسل لك كأم أمنياتي بحياة سعيدة لكِ وحظ تستحقينه، عيد ميلاد سعيد ورائع سوناكشي.."



كما نشرت النجمة بريتي زنتا صورة مع سوناكشي عبر انستقرام، وعلقت بالقول: "كل عام وأنتِ بخير، أحبكِ لكونكِ واحدة من أكثر الفتيات إيجابية وبساطة، بخاصة وأنكِ شريكتي في رحلات السباحة والمزارع، الكثير من الحب مني لكِ."

زينتا وسينها

مهنيًّا، شوهدت سوناكشي في آخر ظهور لها في أعمالها التمثيلية من خلال فيلم " Kalank"، أما فيلمها المقبل فهو بالمشاركة مع النجم سلمان خان Salman Khan في فيلم " Dabangg 3"، إلى جانب فيلم آخر لم يعلن عن تفاصيله بعد، بالمشاركة مع فيديا بالان Vidya Balan، وأكشاي كومار Akshay kumar وغيرهما.