سلسلة حفلات موسيقية يحييها نجوم الغناء العرب احتفاءً بالعيد في دبي

احتفاءً بعيد الفطر السعيد، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من الحفلات الموسيقية ضمن احتفالات العيد في دبي.

ويستضيف فندق هيلتون دبي في اليوم الثاني من العيد أمسية غنائية يحيها عدد من النجوم على رأسهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بالإضافة إلى المطربين الإماراتيين عبدالله النايف ووليد الجاسم، والمغني والمؤلف الكويتي عبد القادر الهدهود. تبدأ الحفلة في تمام الساعة 10 مساءً وتستمر حتى الساعة 3 صباحاً وتبدأ أسعار التذاكر من 500 درهم.

وسيكون جماهير الفنان المصري الكبير تامر حسني على موعدٍ مع حفلٍ غنائي في دبي أوبرا في 6 يونيو في الساعة 9 مساءً، وتبدأ أسعار التذاكر من 330 درهم. وسيؤدي الفنان تامر خلال هذا الحفل العديد من أغنياته الشهيرة، بالإضافة إلى مختارات من أحدث ألبوماته الغنائية "عيش بشوقك". ويتمتع الفنان تامر حسني بمسيرة حافلة تمتد على مدى 17 عاماً نال خلالها عدداً من الجوائز المرموقة، منها جائزة "أفضل فنان في أفريقيا" من "أفريكان ميوزك أوورد" لعام 2010، بالإضافة إلى جائزة "أسطورة القرن" من مهرجان "أميريكان بيج ميوزيك أوورد" لعام 2011.

كما يحيّ النجمان الكبيران وائل كفوري وراغب علّامة حفلاً غنائياً في تمام الساعة 9 مساءً في 7 يونيو في فندق لو ميريديان دبي، وتبدأ أسعار التذاكر لحضور هذه الأمسية الفنيّة التي يصاحبها عشاء من 500 درهم وتصل حتى 1500 درهم. وسيقدّم الفنان وائل كفوري خلال هذا الحفل عدداً من أغنياته الشهيرة مثل "صرنا صلح" و"هلأ تا فقتي"، أما الفنان راغب علامة فسيقدّم أجمل أغنياته ومنها "يا ريت" وأغنية "قلبي عشقها".