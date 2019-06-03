كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 05:00 مساءً - تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق محاولة انتحار سجين، ألقى بنفسه من الأعلى داخل سجن مينيسوتا الأمريكي.
وكان ثلاثة سجناء يسحبون حاوية لجمع الملابس المراد غسلها، وعندما شاهدوا السجين يرمي بنفسه من الأعلى هرعوا لإنقاذه بواسطة الحاوية، حيث حركها بمكان سقوطه ليقع بداخلها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. الصدفة تنقذ سجينا قرر الانتحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.