شاهدوا.. الصدفة تنقذ سجينا قرر الانتحار

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 05:00 مساءً - تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق محاولة انتحار سجين، ألقى بنفسه من الأعلى داخل سجن مينيسوتا الأمريكي.

وكان ثلاثة سجناء يسحبون حاوية لجمع الملابس المراد غسلها، وعندما شاهدوا السجين يرمي بنفسه من الأعلى هرعوا لإنقاذه بواسطة الحاوية، حيث حركها بمكان سقوطه ليقع بداخلها.