” ريبوسكليب ” .. علاج جديد لمحاربات سرطان الثدي

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 05:00 مساءً - أعلن باحثون أمريكيون عن نوعا جديدا من العلاج أكثر فاعلية يسمى : ” ريبوسكليب ” يساعد على تقليل معدلات الوفاة بين النساء دون ال 60 المصابين بسرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعا .
وأجريت الدراسة على 672 امرأة تقل أعمارهم عن 59 عاما يعانين من مرحلة متقدمة من المرض وتم إخضاعهم لمثبط دورة الخلية السرطانية ” ريبوسكليب ” بالإضافة إلى علاج هرموني ولم يحصلوا من قبل على علاج ضد الهرمونات .
وتبين إنه يسمح برفع نسبة البقاء على قيد الحياة إلى 70% بعد 3 سنوات ونصف مقارنة ب 46% من النساء اللاتي تم إخضاعهن للعلاج الهرموني وعلاج وهمي فقط .
وتشير نتائج الدراسة التي قدمت نتائجها السبت الماضي خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو إلى أن خطر الوفاة انخفض بنسبة 29%للمريضات اللائي خضعن للعلاجين معا .
وقالت ” سارة هورفيتز ” القائمة على الدراسة ونتائجها في جامعة كاليفورنيا أن الدراسة ركزت على مريضات يعانين من سرطان ثدي يتفاعل مع بعض الهرمونات ويشكل ثلثي الإصابات بهذا المرض لدى النساء قبل انقطاع الطمث .
وفي هذه الحالة عادة تحصل المريضات على علاجات تهدف إلى وقف فرز هرمون الاستروجين .
ويعمل العلاج الجديد من خلال التأثير على أنزيمات تحرك وتعطل دورة الخلية وستكون الاستجابة أفضل أو حتى القضاء على السرطان من خلال إضافة هذه المثبطات لدورة الخلية .
ويعد هذا العلاج أقل سمية من العلاج الكيماوي التقليدي لإنه يستهدف الخلايا السرطانية تحديدا ويمنعها من التكاثر .
ووصفت ” ديليث مورغان ” من منظمة ” بريست كانسر ناو الخيرية ” في بريطانيا أن نتائج هذه الدراسة تعد واحدة من أعظم التطورات في أبحاث سرطان الثدي .
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