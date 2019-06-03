شاهد.. ردة فعل راكب بعدما حاول سائق تاكسي استفزازه أمام امرأة!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 05:00 مساءً - تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة تعدي راكب على سائق تاكسي بعنف خلال قيادته للسيارة، في مدينة نيويورك.

وأظهر المقطع نشوب جدل حاد بين الرجلين تصاعد تدريجيا، إلى أن قام الراكب فجأة بمهاجمة السائق بطريقة وحشية، ودون سابق إنذار.

وحين انتهى المعتدي من هجومه، قام بمغادرة السيارة مع امرأة كانت قد استقلت التاكسي برفقته.