أول ظهور لشريف مدكور عقب عمليته الجراحية

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 05:00 مساءً - نشر الفنان ” أحمد فريد ” على حسابه الشخصي على انستجرام مقطف فيديو يجمعه بالإعلامي المصري شريف مدكور اثناء زيارة فريد له بمنزله للاطمئنان عليه في أول ظهور لشريف مدكور عقب إجرائه لعملية استئصال ورم خبيث بالقولون .

وعلق فريد على الصورة قائلا : ” النهاردة كنت مع حبيبي وأخويا أبو قلب طيب الإعلامي المصري المتميز شريف مدكور اللي كنت قلقان عليه وهموت عشان أكون معاه وقت أزمته والحمد لله ربنا قدرني إنى أزوره النهاردة في بيته ” .

وطمأن الجماهير على حالة شريف مدكور الصحية وإنه بخير .