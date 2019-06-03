- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عانت الفنانة المصرية أنغام، من أزمة صحية في الساعات الأخيرة الماضية، نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.
وكشفت مصادر صحفية، أن أنغام، تحسنت حالتها الصحية بشكل كبير وغادرت المستشفى، وتستعد لمواصلة نشاطها الفني خلال الفترة القادمة بعدما خضعت لعدد من الفحوصات الطبية.
وكانت النجمة المصرية، قد عانت من أزمة صحية بسبب إصابتها بحالة من الإجهاد نتيجة البروفات المكثفة التي خضعت لها استعدادًا لإحياء عدد من الحفلات في عدد من الدول العربية.
وكانت أنغام، قد نشرت صورة ليدها وهي معلقة بالمحاليل الطبية واكتفت بالتعليق عليها قائلة: «الحمد لله»، وحصدت صورتها على العديد من التعليقات التي تمنت لها السلامة.
من ناحية أخرى، تستعد أنغام، لإحياء حفل غنائي في دولة الكويت وذلك يوم الجمعة 7 يونيو 2019، ضمن حفلات عيد الفطر، مع النجم مطرف المطرف.
وكانت أنغام، قد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان «30 يوم سعادة»، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.
كما طرحت أغنية “حدوتة مرة” من كلمات أيمن بهجت قمر، وتلحين وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد دخولها المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.