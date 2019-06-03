لهذا السبب تمنت كنده علوش لو كانت غير مشهورة

متابعة بتجــــــــرد: شاركت النجمة كندة علوش جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة كشفت من خلالها عن أمنيتها بأن تكون شخصية عادية غير مشهورة، وذلك لكي تعلن عن رأيها صراحة دون أي حسابات.

وغردت “كندة” وقالت: “أحياناً كتير بتمنى لو ماكنت معروفة مشان عبر عن رأيي بصراحة وبدون حساب، لو كان في أسبوع بالسنة يقدر الواحد يحكي ويكتب فيه الي بدو يا بأي موضوع اجتماعي سياسي ديني فني، بدون خوف وبدون تابوهات وبدون ما يعمل حساب لأي شخص أو جهة أو مؤسسة، أكيد كانت تلت رباع الجلطات قلت، مين متلي بيتمنى هالشي”.

يشار إلى أن كندة علوش تردد اسمها ضمن ضيوف الشرف الذين سيشاركون في فيلم “أعز الولد”، حيث ستظهر من خلاله مع زوجها النجم عمرو يوسف، بعدما اتفقت المخرجة سارة نوح معهما على المشاركة في فيلمها الجديد.

ويشارك في بطولة فيلم “أعز الولد” كل من ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة، كما يظهر في العمل عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم منى زكي، ورجاء الجداوي، وتدور أحداثه حول 4 جدات يواجهن العديد من الضغوطات مع أحفادهن، ويحاولن العيش بطريقة بسيطة، ولكن بشكل درامي وكوميدي.

كان آخر أعمال “كندة” فيلم “الأصليين”، الذي ضم باقة من النجوم، على رأسهم منة شلبي، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، محمد ممدوح، وهناء الشوربجي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعرض في يونيو الماضي.