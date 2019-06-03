متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت الممثلة اللبنانية، ورد الخال، عن جوانب شخصيتها "مارغو" التي أدتها في مسلسل "أسود"، المرتبطة بالتركيب والتعقيد، كما تحتاج أيضًا إلى موهبة وقدرات إبداعية، لإقناع المشاهد بالشخصية ومجريات الأحداث.
وتحمل شخصية "مارغو" في طياتها الكثير من الجرأة، خاصة وأنها تلعب دور الأم التي ترتبط بعلاقة غرامية مع خطيب ابنتها فضلاً عن صفاتها السيئة التي تمتزج بالقسوة وحب الأنا.
كاميرا "فوشيا" التقت بالنجمة ورد الخال، التي تحدثت عن تفاصيل وكواليس المسلسل، الذي يُعرض حاليًا في رمضان، إضافة إلى الأدوار التي ترفضها، والأخرى التي تبحث عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الخال: هذه الأدوار لن أقبلها مجددًا.. وهذا ما أبحث عنه حاليًا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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