رسالة بيرين سات لزوجها بعيد ميلاده.. حزن وغموض يلف علاقتهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة التركية بيرين سات حالة من الجدل والتساؤلات بعد توجيهها رسالة لزوجها الفنان كينان دوغلو كشفت من خلالها بعض تفاصيل حياتها الزوجية، كما أثارت حيرة الجمهور والذي وصف رسالتها بـ"الحزينة"، وأنها تعلن من خلالها طلاقها من زوجها بشكل رسمي.

كلمات سات الحزينة والعتاب الموجود بين أسطر الرسالة، أكد أن الاثنين قد خاضا تجربة مريرة في الفترة الماضية، وعاشا بعض المشاكل.

فكتبت سات في البداية: "في إحدى الليالي قلت غالبًا وجدت صديق اللعب كنت تنظر لي وعيناك تلمعان، استيقظت ليلاً على صوت الجيتار بدأت أغنية جديدة وأنهينا الأغنية سويًا أصبحنا أغنية حب، نشرنا الحب وتغير الجو من حولنا واستمتعنا بذلك، ثم في وقت ما فقدت براءتك وأنا خسرت صديق اللعب ورفيق دربي".

وعادت سات وأضافت: "يقولون متى سيتم الطلاق، لكن لا أحد تساءل عن مشاعر أخرى كالثقة والمسامحة والتخلي، الطلاق أسهل جزء، أنا من الناس التي لا تهتم بالزواج بقدر الاهتمام بالحب، هل مفهوم الحب عندكم النوم على وسادة واحدة ام الموت مع بعض.. شكرًا لأنك شاركتني هذه الرومانسية غير العصرية حاليًا لا يوجد بداخلي لا غضب ولا ندم ، كنت تستحق كل قطرة دموع نزلت من عيني لحسن الحظ انك ولدت ولحسن الحظ انني أحببتك".

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ومن خلال كلامها هذا كشفت سات عن بداية علاقتها بزوجها دوغلو واصفة علاقتهما بـ"الأغنية"، إلا أنها عادت وأضافت بأنه فقد براءته وهي بالتالي خسرت الصديق والرفيق، هذه الجملة أكدت لجمهور سات أنها عانت كثيرًا في الفترة الماضية بسبب زواجها، وأن علاقتها بزوجها لم تكن على ما يرام.

واعتبر البعض أن الفنانة التركية أكدت طلاقها برسالتها هذه خصوصًا عند قولها "الطلاق أسهل جزء"، إلا أن سات عادت وأثارت حيرة الجمهور في نهاية كلامها، عندما قالت: "لحسن الحظ أنك ولدت ولحسن الحظ أنني أحببتك".

هذه الرسالة التي تحمل الكثير من التفاصيل الخفية وغير الواضحة زادت من حيرة جمهور سات حول طلاقها وعلاقتها بزوجها، إلا انها أكدت وجود خلافات ومشاكل بينهما.