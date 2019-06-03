شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعرض "خليل كتخة" لعملية نصب في الحلقة 29 من مسلسل "زلزال" على dmc والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر عرض مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان على قناة DMC، يوميًا خلال شهر رمضان، وتعرض القناة اليوم الاثنين الحلقة الـ 29، وهل يكتشف خليل – ماجد المصرى خلال أحداث الحلقة خيانة زوج ابنته الدكتور عبد الحليم – محمود حجازى أم لا؟ بعد عملية النصب الذي تعرض لها خليل، وحصوله علي قرض كبير من أحد البنوك.
مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من إنتاج شركة سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تعرض "خليل كتخة" لعملية نصب في الحلقة 29 من مسلسل "زلزال" على dmc لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.