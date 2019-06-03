شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد عرض الحلقات الأخيرة لمسلسلات شبكة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض شبكة قنوات "ON" الحلقات الأخيرة من مسلسلات "قمر هادي"، و"أبو جبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

يُعرض مسلسل "قمر هادي" في تمام الساعة 11 مساءً. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وانعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم.

أما مسلسل "أبو جبل" فيعرض في تمام الساعة9:30 مساءً، بطولة مصطفى شعبان، دياب، محمود البزاوي، نجلاء بدر، مريم حسن، عايدة رياض، أحلام الجريتلي وعائشة بن أحمد.

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ومسلسل "كلبش 3" في تمام الساعة الثامنة مساءً. تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.

كذلك مسلسل "طلقة حظ" في الساعة السابعة مساءً، من بطولة: مصطفى خاطر، آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسني شتا ومحمود فارس. ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج سينرجي.

أما مسلسل "حكايتي" يعرض في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد بدير، إدوارد، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، عمرو صحصاح، وإنتاج سينرجى.