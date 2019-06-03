شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام : خلوا موضوع الزعيم على جنب و خلونا نشوف أكل عيشنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه مسلسل "هوجان"، بطولة النجم محمد إمام، ليواصل مسيرته الناجحة سواء فى الدراما التليفزيونية أو فى السينما، والتى حقق فيها أيضا نجاحات كبيرة بأفلام كابتن مصر وجحيم فى الهند وليلة هنا وسرور .

فى كل مرة كان محمد إمام يتعرض لهجوم وأن كونه ابن الزعيم عادل إمام، ساعده على الوصول لهذه المكانة، كان إصراره يزداد للنجاح .

إمام احتفل بنهاية تصوير "هوجان"، وعرض الحلقة الأخيرة غدا، واستغل الفرصة وكتب عبر صفحته على فيس بوك "شئ مش سهل إن الواحد يثبت نفسه في نفس مجال أبوه.. خصوصاً لو الأب مش بس ناجح لا ده كمان عدى مرحلة النجاح ووصل لمكانة ماحدش غيرُه وصل لها ...

اتهاجمت كتيرو اتحاربت أكتر .. بس عمرى ما ركزت مع أى هجوم أو إحباط .. كان كل حياتى و تركيزى فى شغلى ..

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مجهود كبير في سنين كتير علشان أثبت نفسى فى شغلانة بحبها من كل قلبى .. بس جمهورها مش بيرحم و صعب جداً ابن فنان ينجح فيها .. لحد مانتوا اللي خليتوا أفلامي من أعلى الإيرادات و مسلسلاتي من أعلى المشاهدات.



محمد إمام

شكراً لكل اللي وقف جنبي و شجعني .. أنتوا السبب بعد فضل ربنا سبحانه و تعالى اني أمضي عقد بأعلى أجر في مصر .. و شكراً لكل اللي حاربوني .. أنتوا خلتونى أقوى بكتير ..

فا خلوا بقى موضوع الزعيم على جنب و خلونا نشوف أكل عيشنا .. علشان اللي جاي ماجاش زيه"

مسلسل "هوجان" يعرض بشكل حصرى على قناة الحياة وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".