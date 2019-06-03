شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أحلام تعلن عن موعد حفلها الغنائى فى جدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة أحلام عن حفلها الغنائى المقبل فى أيام عيد الفطر المقبل بالسعودية يوم السبت المقبل، الذي يوافق رابع أيام العيد، ونشرت صورة عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: " الأسبوع المقبل يوم السبت في جده بتاريخ 8 من شهر يونيو رابع أيام العيد بإذن الله وأوعدكم بحفل يليق بجمهوري قريباً تفتح أبواب الحجوزات انتظرونا".
يشار إلى أن أحلام أحييت حفلين في السعودية يومي 21 و22 مارس الماضي، وتم تخصيصهما للعائلات في الرياض.
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