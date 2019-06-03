شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كاظم الساهر يطرح أحدث أغانيه "متمردة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح القيصر كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان "متمردة" من ألحانه وكلمات كريم العراقى وتوزيع ميشال فاضل، وذلك عبرموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية صدى واسع عند محبيه ومتابعيه، خاصة أنه يعود من خلال هذه الأغنية لجمهوره العربى بعد غياب.

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آخر أعمال المطرب العراقى كاظم الساهر كانت أغنية "صباح الخير"، من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، ومن توزيع فاضل فالح، وإشراف عام خالد أبو منذر، وكان قد كشف القيصر كاظم الساهرعن سعادته البالغة بتقديم أغنية "صباح الخير"، مؤكدا حماسه الشديد لتقديم المتميزوالأفضل من خلال تجربة رائعة، واصفاً التعاون مع الموسيقار طلال بالمتميز، وتمنى أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربى.