شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشهد براءة مصطفى شعبان من قتل أولاده ومعرفة القاتل الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، بمشهد مؤثر بعد اعتراف عبده المهم بتعاونه مع المحامى فادى – أحمد خالد صالح شقيق زوجة حسن، لسرقة منزل حسن وقتل اولاده، ووجه حسن حديث لفادى عن خيانة العيش والملح أمام والديه وزوجته عائشة بن احمد – مريم، في نفس اللحظة التي أتت فيها الشرطة لتقبض على الجاني . Advertisements مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وأحلام الجريتلى وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مشهد براءة مصطفى شعبان من قتل أولاده ومعرفة القاتل الحقيقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.