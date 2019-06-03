شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "الملك لير" فى موسم عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاحها قبل موسم رمضان تعود من جديد مسرحية "الملك لير" للعرض مرة أخرى على أحد المسارح بالتجمع الخامس بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى وفاروق الفيشاوى ورانيا فريد شوقى وريهام عبدالغفور وغيرهم .

المسرحية حققت نجاح كبير بإشادة الجميع وحرص على حضورها عدد من نجوم الفن والسياسة والشخصيات العامة من ضمنهم سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز وأمير طعيمة ونسرين أمين وأحمد وفيق وأحمدعبد العزيز ومحمد أبو داوود وإيمى سالم، وغيرهم وجميعهم أشادوا بالتجربة.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه لأملاكه اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة،غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شىء، وتطردان والديهما، الذى لم يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.

Advertisements

"الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم.