خاص| بعد خروجه.. مصطفى حشيش يعود للعناية المركزة من جديد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نُقل الفنان مصطفى حشيش إلى المستشفى ووضع في غرفة العناية المركزة مرة أخرى، بعد خروجه منها منذ أيام قليلة.

وقالت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية: "إن الفنان مصطفى حشيش دخل المستشفى مرة أخرى بسبب إصابته بفيروس بعد خروجه من المستشفى".

وأوضحت نهال: "أن الجسم بعد إجراء عملية جراحية يكون مناعته ضعيفة ومعرضا للإصابة بالبرد أو أي فيروس، مشيرة إلى أن حشيش تم نقله إلى العناية المركزة حتى لا يتعرض لأي مضاعفات جديدة".

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واستكملت: "الفنان مصطفى حشيش الحمدلله بخير، ومن المقرر أن يغادر غرفة العناية المركزة غدًا الثلاثاء".

ودخل الفنان مصطفى حشيش المستشفى وحجز في العناية المركزة أكثر من مرة بسبب إصابته بمياه في الرئة، وضعف في عضلة القلب.

يذكر أن الفنان مصطفى حشيش يشارك في سباق دراما رمضان، بمسلسل "لآخر نفس"، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني.