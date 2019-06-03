محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: روجت الفنانة رانيا فريد شوقي لمسرحية "الملك لير" الذي يقوم ببطولتها النجم الكبير يحيي الفخراني، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت "رانيا" مقطع فيديو من المسرحية وكتبت:" الملك لير ابتداء من يوم الأربعاء إن شاء الله". "الملك لير" من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي في دور الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى، وهبة مجدي في دور الابنة الصغرى، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم. أحمد فؤاد سليم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- رانيا فريد شوقي تكشف موعد عرض "الملك لير" في العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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