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فاجأ الفنان محمد هنيدي، الجمهور بالظهور الأول للفنان حسن حسني، بعد شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات الماضية؛ ليطمئن الجمهور على صحته. ونشر محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك”، صورة للفنان حسن حسني بمنزله، وهو ممسك بـ“الشيشة“.
وعلّق هنيدي على الصورة قائلًا: ”عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالًا“. وكان الفنان حسن حسني قد تعرض لوعكة صحية منذ أيام، وخضع للعلاج في منزله حتى استقرت حالته الصحية قبل أن تنتشر شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي التي نفاها بنفسه، قائلًا: ”أنا باسمع الشائعات زيى زيكم وموجود في بيتي ومش بالمستشفى“.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة وفاته.. شاهد حسن حسني بأول ظهور يشرب الشيشة مع محمد هنيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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