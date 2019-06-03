نضال الأحمدية ترد على اتهام أصاله لها بـ”التخلف”.. وهذا ما قالته عن مرض إليسا!

اتهمت الكاتبة والإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، المطربة السورية أصالة، بأنها دخلت لبنان قبل أسابيع دون إجراءات قانونية متخذة بحقها في لبنان، مؤكدًا أن دخول أصالة للبنان تم بوساطة قطرية وبمقابل مادي كبير أخذته من النظام القطري. واستنكرت نضال، ما قالت أصالة، عنها بأنها متخلفة عقليًا، مطالبًة بتعديل القانون لإدراج ما قالته أصالة، ضمن باب الوصف وليس الذم، وأضافت ساخرة أنها ستجتهد حتى تُصبح أقل تخلفًا وتنتمي للعالم الأول، لأنها من دول العالم الثالث. وأكدت الكاتبة اللبنانية، في مقابلة تلفزيونية “مسربة”، ببرنامج “شيخ الحارة”، الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن اتهامها لأصالة، بأنها قبضت أموالًا من النظام القطري، مقرونًا بمعلومة حصلت عليها. ووصفت نضال الأحمدية، الفنانة الاستعراضية سما المصري، بأنها شخصية نافرة، وليست جدلية؛ لأنه لا توجد أعمال تُذكر حتى تتحدث عنها، وذلك في معرض ردها على سما المصري، التي قالت إنها ستأخذ حقها منها متى رأتها.

ونوّه “شيخ الحارة”، الشخصية المعروفة إعلاميًا بهذا الاسم، أن نضال الأحمدية، كانت على علم بمرض إليسا، بعد 24 ساعة، إلا أنها لم تُعلن لأحد، فأجابت، بأنها كانت في أمريكا وتلقت مكالمة هاتفية من إليسا، وهي تبكي بشدة، معلنًة لها إصابتها بمرض السرطان. ولفتت “نضال”، إلى أن إليسا، رفضت عودتها للوقوف بجانبها، معللًة ذلك بأنها لو حضرت ورافقتها للمستشفى سيعرف الجميع خبر مرضها، وهي لم تُفضل الإعلان في ذلك الوقت. وأكدت “الأحمدية”، أن إليسا، تتلقى العلاج من المرض، حتى الآن، حيث سافرت إلى بلجيكا، مؤخرًا لإجراء جراحة في يدها، بعد انتفاخها. وأوضحت نضال الأحمدية، أنها لن تمانع في زواج ابنها “روني”، من أي فتاة شريطة أن يكون يحبها، وذلك عندما أفصح شيخ الحارة، عن طلب ابنها الزواج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منوهًة إلى أنها في عُمر جدته، وأن ابنة هيفاء، أكبر منه.

ورفضت نضال، توصيف ما تنشره في موقعها الصحفي، بأنه أسلوب اقتحام للحياة الشخصية وإفشاء الأسرار، نافيًة عن نفسها لقب رائدة الصحافة الصفراء في الوطن العربي. وشددّت على أنها لا تضخم المعلومة بل تنشرها حسب ما حصلت عليها، موضحًة اتباعها لأسلوب المدرسة البريطانية في الصحافة. ولفتت إلى أنها لم تقف بجانب إليسا، في خصومتها ضد نوال الزغبي، عندما أُثيرت حملة عن نجمة روتانا، لافتة إلى أن ما يحدد نجم روتانا هو حجم المبيعات والجماهيرية. ووصفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، بأنها ميريل ستريب العرب، وأنها كبيرة ونجمة صف أول، كما أشادت بالفنان المصري الكبير عادل إمام، واصفًة إياه بأنه الضحكة الوحيدة في الوطن العربي. واختتمت مقابلتها بأنها كرسّت حياتها كأم، ولذلك لا تفكر في الزواج، إلا أنها لا تستطيع أن تعيش دون حُبْ.