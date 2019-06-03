شاهد.. فيفي عبده مع رامي عياش في "ياسكاكر السكر"

نشر الفنان رامي عياش فيديو دعائي قصير لأغنيته الجديدة "ياسكاكر السكر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت الفنانة فيفي عبده برفقته في الكليب الغنائي، وهذا هو اللقاء الفني الأول الذي يجمعها برامي عياش. الغنائي، وهذا هو اللقاء الفني الأول الذي يجمعها برامي عياش. يذكر أن أغنية "سكاكر السكر" تضمنت ألبوم رامي الجديد "قصة حب" الذي صدر في شهر أبريل الماضي، وضم 9 أغنيات منهم"عمر جديد، حابب، لو أحلامي، بالأفراح".

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