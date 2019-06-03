أحلام تختتم حفلات عيد الفطر في السعودية

تستعد الفنانة أحلام، لإحياء حفلها الغنائي في مدينة جدة، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المملكة بعيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 8 يونيو، بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد. يذكر أن أحلام قد أحيت حفلها الأول في السعودية في شهر مارس الماضي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، وحمل شعار حضور كامل العدد وتميزت أحلام فيه بتقديم هدايا لجمهورها.

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