أصالة ونوال الزغبي وأنغام يجتمعون في احتفالات العيد بالسعودية

في ظل فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، يتألق نجوم الخليج والوطن العربي في كبرى حفلاتهم في مختلف مدن المملكة. مدن المملكة. تشارك الفنانة نوال الزغبي بحفلها الغنائي يوم الخميس 6 يونيو بمدينة الإحساء، بمشاركة الفنان عبدالله الرويشد. وتحيي أنغام حفلها يوم الأربعاء الموافق 5يونيو بالعاصمة الرياض، برفقة الفنان رابح صقر. Advertisements وتستعد الفنانة أصالة لحفلها الغنائي يوم الأربعاء 5 يونيو، بمدينة الدمام بمشاركة الفنان حسين الجسمي.

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