تحليل فني يومي طوال أيام البطولة بمُشاركة جوزيه وكوبر

تُقدم شبكة MBC مصر مفاجأة لُعشاق كرة القدم في مصر ومُتابعي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام بمصر بداية من يوم 21 يونيو الحالي، وتُقدم MBC مصر يوميا وطوال أيام بطولة كأس الأمم الافريقية أقوى تحليل فني لنجوم الكرة الافريقية والعالمية، وقد تم الإتفاق حتي الآنمع عدد من أبرز الخبراء والمُدربين والنجوم الذين سيقوموا بتحليل المباريات يومياً، ومنهم مانويل جوزية المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم الأخيرة، ونجم الكرة الجزائري الشهير رابح ماجر، بالإضافة
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