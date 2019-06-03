يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفلاً غنائياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات احتفاليات مواسم جدة ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الإثنين الموافق 10 يونيو، في مدينة الملك عبد الله يونيو، في مدينة الملك عبد الله الرياضية وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى 6فئات : الفئة الاول"كلاس":1800 ريال أي مايعادل تقريباً Advertisements 9000 جنيه مصري الفئة الثانية:"بلاتينيوم كلاس":2000 ريال سعودي أي مايعادل تقريباً 10 آلاف جنيه مصري الفئة الثالثة:"دياموند كلاس":2500 ريال سعودي أي مايعادل تقريباً 12500 جنيه مصري الفئة الرابعة:"الجولد" تم تقسيمها إلى 3 فئات:250 ريال، 1400 ريال، 1200ريال سعودي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار حفل عمرو دياب في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.