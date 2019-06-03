هنا شيحة عن فيلم الممر: إنتاج ضخم يحترم المشاهد

نشرت الفنانة هنا شيحا مجموعة من الصور من فيلم الممر، الذي دخل نطاق التنافس السينمائي لعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت هنا على الفيلم قائلة: "شكرا علي أول فيلم حربي مصري حقيقي .. فيلم يخليك تفهم يعنيإيه وطنيه وحب الوطن .. محتاجين أفلام أكتر تحكي عن تاريخنا الحربي بشكل حقيقي زي ده، إنتاج ضخم يحترم المشاهد .. شكرا أستاذ شريف عرفة وكل الكاست من ممثلين وتصوير وإضاءة وديكور وملابس وماكياج
يذكر أن "الممر" يحكي عن مهام إحدى فرق الصاعقة في فترة حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، من بطولة "أحمد عز، أحمد صلاح حسني، أحمد فراج، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد فلوكس"، ومن إخراج شريف عرفة.
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