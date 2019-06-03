إلى ناصر فقيه لن نسمح لك بأن تسيء للممثلين اللبنانيين

لكننا ومن حرصنا على إبقاء صورة الفن في لبنان مشرقة وحقيقية، نحرص على توجيه النقد إلى من يتخطى الخطوط الحمر في تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما يصدر النقد عن مخرج لبناني له باع طويل في مجال إخراج البرامج الكوميدية الهزلية إن صح التعبير.

​ناصر فقيه​ المخرج الجريء والذي نحترم آراءه، قرر أن يقيّم الأعمال الرمضانية من خلال صحفته على تويتر وله كل الحق في قول ما يريد وينتقد ويختار الأعمال الأفضل والاسوأ.

لكن حين يصل بنقده إلى حد الإساءة إلى الممثل اللبناني فلن نقف مكتوفي الايدي أو نصفق له.

فقيه قال عبر التويتر: "بس تشوف آداء النجوم السوريين والمصريين، بتحِس انو عالم التمثيل بلبنان بحاجة ماسة لنجم (رجل) على مستوى العالم العربي. للأسف معظم يلي مفكرين حالن "vedette” بالدراما بدُّن كتييييييير شغل. بدنا نخفف show off ونشتغل اكتر عحالنا يا شباب".

لوهلة ظن الفقيه نفسه فقيهاً في تقييم نجوم التمثيل الرجال في لبنان لاعنا وضاربا بعرض وقاحته التي ما عادت جرأة، صورة الممثل اللبناني.

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لو قررنا تفنيد كلامك هذا لوجدنا أنه يحتوي على الكثير من الإساءة الفجة والمتعمدة للممثلين الشباب اللبنانيين، وهو بذلك يسيء إلى صورة لبنان وفنه ومبدعيه وأبطاله الذين اثبتوا وجودهم وقدرتهم على التمثيل.

الحاجة الماسة التي نحتاجها هي ان تثبت قدراتك من خلال الاعمال التي تقدمها بدلاً من التلهي بهذه الثرثرة المسيئة لك بالدرجة الأولى وللممثل اللبناني.

ربما لم يفقه ناصر الفقيه ان لبنان ساحة للإبداع في التمثيل وسنطلعه على بعض اسماء النجوم الذين يشرفون الدراما اللبنانية والعربية. يوسف الخال، يوسف حداد ، باسم مغنية ، عمار شلق، يورغو شلهوب، نيكولا معوض، مازن معضم، نيكولا مزهر، كارلوس عازار والقافلة تطول لو اردنا سرد كل أسماء نجوم الدراما اللبنانية.

واجبك يا فقيه ان تكون وطنيا في ثقافة الفن المشجع والداعم وليس لاعبا وهدافا وهميا وكأنك الحاكم بأمرك ورأيك.

وما يحزننا بالفعل ان احدى الصحافيات الزميلات ساندتك، وهو أمر معيب للغاية لا بل تواطؤ على الحقيقة. فمعظم من ذكرنا أسماءهم لمعوا وتألقوا واثبتوا انهم أصحاب موهبة حقيقية لا وهمية على الأقل لا تحتاج إلى شهادتك.

في الختام لا بد من نصيحة نسديها إلى المخرج ناصر فقيه بأن يتقدم باعتذار عن هذه الإساءة المهينة لنفسه وللبنانيته ولكل نجوم التمثيل الشباب في هذا الوطن.