جاكلين تدخل القفص الذهبي بالسر وهذا قرار نقابة الموسيقيين في قضية شيرين عبد الوهابقتلوا حسن حسني وهو...

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: جاكلين تدخل القفص الذهبي بالسر وهذا قرار نقابة الموسيقيين في قضية شيرين عبد الوهاب موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية جاكلين تفجر مفاجأة من العيار الثقيل : تزوجت مرة ثانية في السر https://www.elfann.com/news/show/1243879/ نقابة الموسيقيين في مصر تقرر رفع الإيقاف عن شيرين عبد الوهاب https://www.elfann.com/news/show/1243986/ موقع الخليج 365 يكشف مفاجأة ناصيف زيتون لمحبيه الذي سوف يحقق انجازا جديدا https://www.elfann.com/news/show/1243979/ فنانة تركية شهيرة تثير الجدل بسرقة فكرة كليب "كيفك إنت" لـ ميريام فارس-بالفيديو https://www.elfann.com/news/show/1243950/ بعد شائعة وفاته .. حسن حسني "زي الفل وبيشرب شيشة" https://www.elfann.com/news/show/1243975/ يزن السيد: نعم تزوجت من لمى الرهونجي.. ولهذا لم أصرح عن زواجي https://www.elfann.com/news/show/1243815/ هل تحيي أديل حفلا في السعودية قريبا؟ https://www.elfann.com/news/show/1243966/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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