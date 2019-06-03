يوسف الخال رد على المشككين بقدرات الممثل اللبناني في "مقامات العشق"

ميرنا وليد - بيروت - منذ فترة ويعيش الممثل اللبناني فترة تشكيك بقدراته التمثيلية وللأسف يشارك في تلك الحملة أقلام لبنانية.

جاءت الردود كبيرة على التشكيك بالممثل اللبناني من قبل الكثير من الصحافيين والناشطين والنقاد، لكن الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ رد على كل هذا التشكيك بأدائه الرائع في مسلسل "مقامات العشق" واستطاع أن يلفت انتباه الجميع حوله، خاصة في المشهد الذي يظهر فيه بالعمل الى جانب الممثلة ​نسرين طافش​، وبدا فيه يناجي ربه ويطلب منه العون، فحقق المشهد تفاعلاً كبيراً، خاصة أن الخال أبدع من خلاله بشكل كبير وأثبت من جديد أن الممثل اللبناني صخرة يُبنى عليها أي عمل درامي.

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