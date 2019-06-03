ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة السورية هبة نور عن رضاها للظهور الدرامي الوحيد خلال شهر رمضان الحالي، والذي يعد عودة محمودة بعد غياب لستة أعوام.
وقالت لموقع "الفن": راضية عن عودتي، خاصة عبر عمل جماهيري حقق نسبة مشاهدة عالية وبمشاركة نجوم سوريين وعرب كثر.
وأكدت أنها بقيت في ذاكرة الجمهور رغم غيابها الطويل، على اعتبارها كانت دائمة التواصل مع جمهورها عبر مواقع السوشيل ميديا.
وأشارت إلى أنها مهما قدمت وعملت فإنها تطمح للأفضل، مبينة أن طموحها لا حدود له وأن عودتها إلى الأضواء لا رجعة عنها.
ويشار إلى أن هبة نور تشارك في مسلسل "حرملك" بشخصية "زمردة".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – هبة نور: راضية عن عودتي وأطمح للأفضلخاص وبالفيديو- خالد القيش: عابد فهد يدرّس التمثيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.