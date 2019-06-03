خاص الفن – هبة نور: راضية عن عودتي وأطمح للأفضلخاص وبالفيديو- خالد القيش: عابد فهد يدرّس التمثيل...

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة السورية ​هبة نور​ عن رضاها للظهور الدرامي الوحيد خلال شهر رمضان الحالي، والذي يعد عودة محمودة بعد غياب لستة أعوام.

وقالت لموقع "الفن": راضية عن عودتي، خاصة عبر عمل جماهيري حقق نسبة مشاهدة عالية وبمشاركة نجوم سوريين وعرب كثر.

وأكدت أنها بقيت في ذاكرة الجمهور رغم غيابها الطويل، على اعتبارها كانت دائمة التواصل مع جمهورها عبر مواقع السوشيل ميديا.

وأشارت إلى أنها مهما قدمت وعملت فإنها تطمح للأفضل، مبينة أن طموحها لا حدود له وأن عودتها إلى الأضواء لا رجعة عنها.

ويشار إلى أن هبة نور تشارك في مسلسل "حرملك" بشخصية "زمردة".