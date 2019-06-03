فن ومشاهير

خاص وبالفيديو- خالد القيش: عابد فهد يدرّس التمثيل وستيفاني صليبا حقيقية بـ "دقيقة صامت"

0 نشر
مشاهير إقليمية 0 تبليغ

Advertisements

ميرنا وليد - بيروت - التقى موقع الخليج 365 بالممثل ​خالد القيش​ الّذي كان له دورا مميزا في مسلسل "​دقيقة صمت​" الذي خاض فيه السباق الرمضاني إلى جانب نخبة كبيرة من أهم الممثلين، بطليعتهم الممثل ​عابد فهد​ والممثلة ​ستيفاني صليبا​.

في هذا اللقاء تحدّثنا مع القيش عن ما إذا لجأ لدروس خاصة من أجل تجسيد شخصية الضابط أو العميد بشكل محترف.

كما كشف القيش عن طريقة التعاون مع عابد فهد وستيفاني صليبا أثناء تصوير هذا العمل.

Advertisements

وأشار القيش إلى انه في هذه الفترة سيأخذ استراحة قبل أن يباشر بأي عمل جديد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- خالد القيش: عابد فهد يدرّس التمثيل وستيفاني صليبا حقيقية بـ "دقيقة صامت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا