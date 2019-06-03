ميرنا وليد - بيروت - التقى موقع الخليج 365 بالممثل خالد القيش الّذي كان له دورا مميزا في مسلسل "دقيقة صمت" الذي خاض فيه السباق الرمضاني إلى جانب نخبة كبيرة من أهم الممثلين، بطليعتهم الممثل عابد فهد والممثلة ستيفاني صليبا.
في هذا اللقاء تحدّثنا مع القيش عن ما إذا لجأ لدروس خاصة من أجل تجسيد شخصية الضابط أو العميد بشكل محترف.
كما كشف القيش عن طريقة التعاون مع عابد فهد وستيفاني صليبا أثناء تصوير هذا العمل.
وأشار القيش إلى انه في هذه الفترة سيأخذ استراحة قبل أن يباشر بأي عمل جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- خالد القيش: عابد فهد يدرّس التمثيل وستيفاني صليبا حقيقية بـ "دقيقة صامت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.