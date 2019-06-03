خاص وبالفيديو- خالد القيش: عابد فهد يدرّس التمثيل وستيفاني صليبا حقيقية بـ "دقيقة صامت"

ميرنا وليد - بيروت - التقى موقع الخليج 365 بالممثل ​خالد القيش​ الّذي كان له دورا مميزا في مسلسل "​دقيقة صمت​" الذي خاض فيه السباق الرمضاني إلى جانب نخبة كبيرة من أهم الممثلين، بطليعتهم الممثل ​عابد فهد​ والممثلة ​ستيفاني صليبا​.

في هذا اللقاء تحدّثنا مع القيش عن ما إذا لجأ لدروس خاصة من أجل تجسيد شخصية الضابط أو العميد بشكل محترف.

كما كشف القيش عن طريقة التعاون مع عابد فهد وستيفاني صليبا أثناء تصوير هذا العمل.

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وأشار القيش إلى انه في هذه الفترة سيأخذ استراحة قبل أن يباشر بأي عمل جديد.