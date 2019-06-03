خاص الفن - زوجة عزت أبو عوف تكشف آخر تطورات حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري ​عزت أبو عوف​ لأزمة صحية أجبرته على دخول المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج اللازم حيث عانى من انخفاض شديد في ضغط الدم وعند نقله الى المستشفى تم وضعه في غرفة العناية المركزة الا أن حالته بدأت في الاستقرار تدريجياً ولم يتم تحديد موعد مغادرته المستشفى حتى الآن.

وانتشرت الأخبار في الساعات الماضية حول حالة أبو عوف الصحية وأنه في حالة حرجة بعد أن أعلن الناقد طارق الشناوي ذلك عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي اضافة الى ادلائه بتصريحات صحفية أكد فيها ذلك وأضاف في تصريحاته أن عزت أبو عوف ما زال متواجدا داخل قسم العناية المركزة في أحدى المستشفيات.

وباتصال خاص من موقع "الفن" بالممثل عزت أبو عوف، أجابت زوجته أميرة وطمأنت الجمهور حيث أكدت أن صحة زوجها تتحسن تدريجياً وانه تخطى مرحلة الخطورة موضحة أن سبب انخفاض الضغط لديه هو قلة الطعام الذي يتناوله الا أن الأطباء طمأنوها بأن حالته مستقرة جدًا وسيخرج خلال أيام.

وخلال اليومين الماضين حرص عدد من الفنانين المقربين له والذين علموا بالخبر على زيارته في المستشفى للاطمئنان على صحته، اضافة الى تواجد أفراد أسرته وأخواته أيضاً معه.

يُذكر أنَّ آخر ظهورللممثل عزت أبو عوف من خلال إعلان إحدى شركات المحمول على القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الجاري، وظهر عليه التعب في الاعلان.