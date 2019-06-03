خاص الفن- هشام ماجد: لهذا السبب شاركت في مسلسل الحدوتة 3 الى جانب دنيا سمير غانم

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل المصري ​هشام ماجد​ لموقع الفن أن تأجيل عرض مسلسله الجديد مع شيكو والذي يحمل اسم "اللعبة" هو السبب وراء مشاركته في مسلسل "بدل الحدودتة 3" الى جانب دنيا سمير غانم والذي يعرض فى شهر رمضان الجارى، وقال انه تلقى عرض تقديم العمل بعد تأجيل عرض "اللعبة" في السباق الرمضاني هذا العام.

وأوضح هشام ماجد أنه عندما عرض هشام جمال ودنيا سمير غانم الفكرة ودوره فيها وجدها مميزة ووافق على الفور مشيراً إلى أن فكرة المسلسل التي تعمد على 10 حلقات منفصلة كأنها 3 أعمال جيدة لأنها تجعل المشاهد لا يشعر بالملل بالتطويل في الأحداث وهذا يعود بنا الى أعمال زمات التى كانت 15 حلقة .

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا في المسلسل كل من سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي