خاص بالفيديو- صادق صبّاح يكشف تفاصيل "الإنفجار" مع شيرين عبد الوهاب..وهذا موقفه من تفوق "الباشا" بـ...

ميرنا وليد - بيروت - خاض المنتج ​صادق صبّاح​ السباق الرمضاني بالعديد من الأعمال الدرامية الضخمة، موقع الخليج 365 التقى به وحاوره في هذا التقرير.

في المقابلة رد صبّاح على الاتهامات التي واجهها مسلسل "خمسة ونص" واعتبار البعض أنه أهان مسلسل "​الهيبة​" .

وتحدث صبّاح عما إذا كان تلقى طلباً بأن يتم إنتصار الدولة في نهاية "الهيبة".

كما برّر المنتج في هذا اللقاء سبب وضع اسم الممثلة ​رولا حمادة​ في نصف شارة مسلسل "خمسة ونص" في الوقت الذي تمتلك فيه خبر أكثر من غيرها.

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وكشف صبّاح عن طريقة إقناع الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ بتأدية شارة "خمسة ونص" باللهجة اللبنانية.