بالأرقام: ملابس ماغي بو غصن في بروفا لن تصدّقوا مجموع ثمنها

أكّدت الممثلة ماغي بو غصن، أنّ المبلغ الذي صرفته على ملابسها في مسلسل "بروفا" زهيد جداً.

وقالت ماغي في تصريح خاص بـ "الجميلة" إنّها تلعب شخصية ليال، الفتاة الفقيرة التي تبحث عن عمل، وهي فتاة تحب الألوان، وترغب بأن تكون أنيقة، لكنها لا تملك المال الكافي لتشتري ملابس باهظة الثمن، فتلجأ إلى شراء ملابس رخيصة الثمن، تنسّقها بشكل بسيط وأنيق وحيوي.

وقالت ماغي إنّ مجموع ما صرفته لشراء ملابس لليال، لم يتجاوز الـ300 دولار، إذ أنّها اشترت ملابسها من محال رخيصة جداً.

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وأكّدت أن النتيجة التي شاهدها الجمهور على الشاشة، تثبت أنّ الأناقة لا تحتاج إلى صرف مبالغ باذخة، بل إلى القليل من الذوق والتنسيق.

ماغي أكدت أنّها عندما تلعب دور فتاة فقيرة، تحرص على شراء ملابس رخيصة، لأنّ ما تبحث عنه هو التفاصيل التي تخدم العمل، لا تلك التي تستعرض فيها أناقتها أمام الكاميرا.

يذكر أن ماغي تلعب في رمضان دور البطولة في مسلسل "بروفا" مع الممثل المصري أحمد فهمي، ونخبة من نجوم لبنان.