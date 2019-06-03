بالأسماء: هؤلاء النجوم سيحيون حفلات روتانا في العيد بين الكويت ولبنان

كشفت شركة "روتانا" عن برمجة حفلاتها لمناسبة عيد الفطر السعيد للعام 2019، في كل من الكويت لبنان.

في الكويت، وتحديداً في "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي" سيقام في عيد الفطر حفلان.

الأول، يوم الأربعاء ( 5 يونيو) ويجمع المطربين عبد الله الرويشد وأسما لمنّور. ويعد هذا الحفل هو الأول للرويشد بعد سقوطه على خشبة المسرح قبل أشهر والكسر الذي أصابه في كتفه.

أيضا يعد الحفل هو الأول للمطربة أسما لمنور في صالة دار الاوبرا بـ"مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي".

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اما ثاني حفلات عيد الفطر في الكويت ستقام يوم الخميس (6 يونيو) ويجمع النجمين أصيل أبو بكر سالم وأصالة نصري.

وفيما يعد الحفل هو الأول لأصيل في "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي"، تعد هي المشاركة الرابعة لأصالة في هذا المسرح.

وفي لبنان، وتحديدا في فندق "فينيسيا – بيروت"، سيكون الجمهور يوم السبت ( 8 يونيو) مع سهرة ضخمة ستجمع استثنائيا ثلاثة من نجوم الغناء اللبناني المتعاقدين مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" نجوى كرم، وعاصي الحلاني، ونوال الزغبي..