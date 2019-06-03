بالصور: هل يلغى حفل أنغام في السعودية بسبب وعكتها الصحية؟

دخلت المطربة المصرية أنغام المستشفى للعلاج، وسط تكتّم حول حالتها الصحيّة، قبل ساعات من سفرها إلى المملكة العربية السعودية حيث تحيي حفلاً في العيد.

المقربون من أنغام، لم يوضحوا طبيعة حالتها الصحية، بينما اكتفت هي بنشر صورة لذراعها مع محاليل طبية، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة "الحمد لله".

Advertisements

يذكر أن أنغام كانت تتأهب للسفر إلي المملكة العربية السعودية للمشاركة في حفلات عيد الفطر، وكان من المقرر أن تشارك الفنان رابح صقر، حفل ثاني أيام العيد الموافق الأربعاء 5 يونيو في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، على ان تتوجه في اليوم التالي إلى دولة الكويت لاحياء حفل العيد يوم 7 يونيو بمشاركة المطرب مطرف المطرف، ولم يعرف بعد هل ستتمكن من المشاركة بعد وعكتها الصحية أم تقدم اعتذارها.

إقرئي أيضًا:

أصالة تقصف جبهة أنغام: «لا أتسامح في خراب البيوت»