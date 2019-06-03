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دخلت المطربة المصرية أنغام المستشفى للعلاج، وسط تكتّم حول حالتها الصحيّة، قبل ساعات من سفرها إلى المملكة العربية السعودية حيث تحيي حفلاً في العيد.
المقربون من أنغام، لم يوضحوا طبيعة حالتها الصحية، بينما اكتفت هي بنشر صورة لذراعها مع محاليل طبية، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة "الحمد لله".
يذكر أن أنغام كانت تتأهب للسفر إلي المملكة العربية السعودية للمشاركة في حفلات عيد الفطر، وكان من المقرر أن تشارك الفنان رابح صقر، حفل ثاني أيام العيد الموافق الأربعاء 5 يونيو في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، على ان تتوجه في اليوم التالي إلى دولة الكويت لاحياء حفل العيد يوم 7 يونيو بمشاركة المطرب مطرف المطرف، ولم يعرف بعد هل ستتمكن من المشاركة بعد وعكتها الصحية أم تقدم اعتذارها.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: هل يلغى حفل أنغام في السعودية بسبب وعكتها الصحية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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