كتب امير فتحي في الاثنين 3 يونيو 2019 02:58 مساءً - تعرضت ليدي غاغا في حفلها الغنائي الأخير في حدث ( Enigma residency ) في لاس فيغاس إلى اختلال توازنها وكادت تسقط على الأرض خلال ادائها إحدى أغنياتها على المسرح ولكن صدفة أنقذتها من التعرض لموقف محرج أمام الجماهير .
حيث تظهر ليدي غاغا في مقطع فيديو تم تسريبه من حفلها إنها كانت تتواجد على مستوى مرتفع عن باقي الراقصين وكانت تهم بالنزول من أعلى فانتبه أحد الراقصين إلى اضطراب وضعها وإنها انزلقت ففتح ذراعيه ليلتقطها متظاهرا بأن سقوطها وإمساكه بها جزءا من العرض نفسه وأكملت غنائها ووصلتها بشكل طبيعي .
كانت هذه تفاصيل خبر موقف محرج .. الصدفة تنقذ ليدي غاغا من السقوط على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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